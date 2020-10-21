Игрок «Краснодара» Рамирес стал четвертым футболистом из Эквадора, забившим в Лиге чемпионов

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес стал автором единственного гола «быков» в матче Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

Кстати, Рамирес стал всего четвертым футболистом из Эквадора, которому удалось отличиться в Лиге чемпионов. До него забить в турнире получалось у Антонио Валенсии, Эдисона Мендеса и Кристиана Нобоа, который огорчал «Барселону» и «Копенгаген» в составе «Рубина», а «Баварию» уже за «Ростов». (Кирилл Бурдаков)

Эквадорские футболисты в Лиге чемпионов