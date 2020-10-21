Игрок «Краснодара» Рамирес стал четвертым футболистом из Эквадора, забившем в Лиге чемпионов
03:26
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес стал автором единственного гола «быков» в матче Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).
Кстати, Рамирес стал всего четвертым футболистом из Эквадора, которому удалось отличиться в Лиге чемпионов. До него забить в турнире получалось у Антонио Валенсии, Эдисона Мендеса и Кристиана Нобоа, который огорчал «Барселону» и «Копенгаген» в составе «Рубина», а «Баварию» уже за «Ростов». (Кирилл Бурдаков)
Эквадорские футболисты в Лиге чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Антонио Валенсия
|
Вильярреал, МЮ
|
45
|
6
|
Эдисон Мендес
|
ПСВ
|
21
|
1
|
Кристиан Нобоа
|
Рубин, Ростов
|
18
|
3
|
Феликс Борха
|
Олимпиакос П
|
4
|
0
|
Кристиан Рамирес
|
Краснодар
|
1
|
1
|
Фелипе Кайседо
|
Лацио
|
1
|
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур