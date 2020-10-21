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Игрок «Краснодара» Рамирес стал четвертым футболистом из Эквадора, забившем в Лиге чемпионов

03:26
Кристиан Рамирес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Кристиан Рамирес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес стал автором единственного гола «быков» в матче Лиги чемпионов против «Ренна» (1:1).

Кстати, Рамирес стал всего четвертым футболистом из Эквадора, которому удалось отличиться в Лиге чемпионов. До него забить в турнире получалось у Антонио Валенсии, Эдисона Мендеса и Кристиана Нобоа, который огорчал «Барселону» и «Копенгаген» в составе «Рубина», а «Баварию» уже за «Ростов». (Кирилл Бурдаков)

Эквадорские футболисты в Лиге чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Антонио Валенсия

Вильярреал, МЮ

45

6

Эдисон Мендес

ПСВ

21

1

Кристиан Нобоа

Рубин, Ростов

18

3

Феликс Борха

Олимпиакос П

4

0

Кристиан Рамирес

Краснодар

1

1

Фелипе Кайседо

Лацио

1

0

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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