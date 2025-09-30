Игрок «Кайрата» Мата спутал Аршавина и Кержакова в интервью испанским СМИ

Защитник «Кайрата» Луиш Мата перепутал экс-футболистов сборной России Андрея Аршавина и Александра Кержакова в ходе беседы с испанскими СМИ перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Рассказывая журналистам о «Кайрате», Мата по ошибке назвал Кержакова бывшим игроком «Арсенала» и казахстанского клуба, подразумевая Аршавина.

«Здесь выступали Кержаков, бывший игрок «Арсенала», и бразилец Вагнер Лав. Игроки, которые зарабатывали много денег, а сейчас, думаю, президент вкладывает в клуб меньше, чем раньше. Но благодаря тому, что делают умные люди в клубе, придут игроки получше. Мы творим историю», — сказал Мата в интервью El Mundo.

Бывший полузащитник «Арсенала» Аршавин выступал за «Кайрат» с 2016 по 2018 год. Бразилец Вагнер Лав играл за казахстанскую команду с 2020-го по 2022-й. Кержаков был главным тренером «Кайрата» с сентября по май прошлого года.