Футболист «Галатасарая» Ланг получил серьезную травму пальца руки в матче Лиги чемпионов

В «Галатасарае» рассказали о травме полузащитника Ноа Ланга, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Игра прошла 18 марта в Ливерпуле и завершилась победой английской команды со счетом 4:0. 26-летний Ланг вышел на замену во втором тайме. На 76-й минуте он врезался в рекламный щит и порезал об него палец. У футболиста было сильное кровотечение, которое долго не могли остановить. Его унесли с поля на носилках.

«Наш футболист Ноа Ланг, получил травму во второй половине матча — серьезный порез на большом пальце правой руки», — говорится в сообщении турецкого клуба.

Отмечается, что полузащитник будет прооперирован в Ливерпуле.

«Ливерпуль» победил «Галатасарай» по сумме двух матчей (0:1, 4:0) и сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

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