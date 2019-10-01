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Игрок «Брюгге» обещал сделать тату в случае дубля в ворота «Реала». И забил два гола!

22:11
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Нападающий «Брюгге» Эммануэл Деннис накануне матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) дал обещание, сообщает 433. — Если я забью на «Сантьяго Бернабеу», я сделаю себе татуировку, — заявил Деннис.

Форвард дважды поразил ворота голкипера «Реала» Тибо Куртуа, однако это не помогло «Брюгге» одержать победу.

Реал — Брюгге

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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