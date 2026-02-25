Престианни назвал позором решение УЕФА и удалил пост: «Наказывать без доказательств — это можно»

Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни резко высказался после того, как УЕФА отклонил апелляцию на его дисквалификацию и оставил в силе отстранение от ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов с «Реалом».

«Открыто ударить кого-то в лицо — нет наказания. А наказывать без доказательств — это можно. В случае с «Реалом» это даже не скрывают. Это позор», — написал Престианни.

Через полчаса футболист удалил публикацию, сообщает португальское издание Mundo Deportivo.

В первом стыковом матче 17 февраля в Лиссабоне «Реал» одержал победу (1:0) благодаря голу Винисиуса Жуниора. После забитого мяча игра была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления. Позже УЕФА отстранил аргентинца от ответной встречи за нарушение дисциплинарного регламента, касающегося дискриминационного поведения. В среду апелляция была отклонена.

Также УЕФА оставил без внимания жалобу «Бенфики» на эпизод во втором тайме, когда полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил защитника португальцев Самуэля Даля.

Ответный матч между «Реалом» и «Бенфикой» пройдет в Мадриде 25 февраля. Престианни не примет в нем участия.

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