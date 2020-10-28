Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

— Неплохо смотрелись 70 минут, — сказал Газинский в эфире «Матч Премьер». — Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках. Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера.

Во втором тайме нужно было больше выжимать. Были подходы, были моменты. Всегда из любого матча можно сделать выводы. Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность.