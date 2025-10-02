Тудор: «Ювентус» отдал все силы, но мы не должны были пропускать второй гол»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал ничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Отличный матч. Жаль, что не смогли убить интригу. Обидно, что пропустили на последней минуте. Команда отдала все силы, но мы знаем, что не должны были пропускать гол, который привел к ничьей», — цитирует официальный сайт УЕФА Тудора.

«Ювентус» с 2 очками занимает 23-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 26-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Вильярреал» сыграет с «Манчестер Сити» (21 октября), а «Ювентус» встретится с «Реалом» (22 октября).