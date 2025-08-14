Футбол
14 августа, 09:00

Акинфеев: «Для меня 0:3 от «Баварии» — как 0:0. Я самый счастливый уезжал из Мюнхена»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» вспомнил поражение от «Баварии» (0:3) на групповом этапе Лиги чемпионов-2014.

— Чалов уехал в ПАОК, чтобы играть в Лиге Европы, Николич в АЕК — в том числе из-за Лиги конференций. Понимаешь ли ты такое стремление выступать в еврокубках? И испытывал ли нехватку этих матчей?

— Нехватку точно не испытывал. Жалко ребят, которые из-за отстранения не могут попробовать свои силы в этих турнирах. Но за себя могу сказать, что наигрался там. Особенно в Лиге чемпионов! В еврокубках у меня за 140 матчей... Мне в этом смысле повезло.

Поэтому Федю и Марко понимаю. Еврокубков нет, а желание там показать и проявить себя присутствует. Захотели — уехали. Пожалуйста.

— По той же Лиге чемпионов нет ностальгии?

— Ностальгии по турнирам нет, но есть по команде. Три чемпионства со Слуцким, в ЛЧ хорошие матчи выдавали — с тем же «Манчестер Сити». Или против «Баварии»: на «Альянц-Арене» получить всего 0:3 — это как 0:0 сыграть. Я самый счастливый был, когда уезжали! А в Химках они вообще только один забили — и то с пенальти. Считай, победа. (Смеется.)

Если серьезно, сейчас открываешь тот состав ЦСКА и понимаешь: великим его, наверное, не назовешь, но коллектив очень сильный. И дружный: мы выходные вместе проводили, в баню ходили, на шашлыки.

— Ты сказал про 0:3 от «Баварии» — и я вспомнил цитату Сергея Рыжикова: «Во время гимна на «Камп Ноу» думал: главное семь не пропустить! Пять — нормально».

— У меня похожие чувства были во время матча с «Манчестер Сити». Проигрываем 2:4, идут последние секунды — и тут Анатольевич [Набабкин] берет мяч и бежит во фланг обыгрывать Сильву! Отбор, подача на Негредо — 2:5. Мяч на центр, разыгрываем — и сразу свисток.

В раздевалке я на него всех собак спустил: «Ну какого хрена? 2:4 — нормально, зачем пятый-то?» Во всех СМИ сразу вышли статьи: «Акинфеев впервые в карьере пропустил пять мячей в Лиге чемпионов». Говорю Набабкину: «Что-то про тебя не написали — только про меня!»

Поржали, конечно. Потом я остыл: «В принципе, если пропустил пять впервые за 14 лет карьеры — это тоже круто. Тем более от «Сити» — фиг с ними!»

Кстати, на следующий год Кирилл Анатольевич таких забегов уже не устраивал — и мы этот же «Сити» 2:1 обыграли.

Игорь Акинфеев.«Капелло спросил: «Поедешь в «Баварию»? Я договорился». Откровенное интервью Акинфеева

Игорь Акинфеев
ФК Бавария
ФК ЦСКА (Москва)
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
