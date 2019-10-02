Игнатьев рассказал про ошибку, которая привела ко второму голу «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев — о матче с «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов.

— Начали неплохо, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — В первом тайме играли здорово до травмы Рифата (Жемалетдинова — прим. «СЭ»). До перерыва дотерпели, но в начале второго тайма пропустили гол с аута, хотя мяч был наш. В эпизоде со вторым голом я не попал по мячу. Если в чемпионате России такие ошибки прощают, тут сразу наказывают. Была ли надежда отыграться после первого гола? Конечно, счет 0:1, впереди весь второй тайм. Время было. К сожалению, первый момент у нас появился уже при счете 0:2. Но забей Крыховяк... Всегда нужно бороться до последнего. Может быть, стоило играть повыше. Но в прошлом матче сыграли повыше и получили пять. «Атлетико» хорошо держит мяч и выходит из-под прессинга. Все расстроены. Но не стоит опускать голову. Времени плакать нет. Уже скоро игра с Тулой. Нужно добиваться результата.

Лига чемпионов, 2-й тур: расписание, трансляции и результаты матчей