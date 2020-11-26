Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев оценил судейство матча Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0). Главным арбитром был словенец Славко Винчич.

«Поздравлять с ничьей или сочувствовать? Жалко, в конце Мага (Магкеев — Прим. «СЭ») не забил, можно было бы с победой поздравлять. Пытались играть на ноль сзади, были моменты, когда Мага вышел один на один, не реализовал, у Зе (Луиша — Прим. «СЭ») был момент. Ждали своего шанса, но не дождались, к сожалению.

Сам не припомню, что бы в Лиге чемпионов матчи проходили без желтых карточек. Хотя были моменты, когда желтые карточки были очевидны. У нас в чемпионате России, мне кажется, давно удаление было бы. У меня было ощущение, что у них на 2-3 игрока больше. У них было большинство на флангах. В перерыве внесли коррективы, изменили ситуацию и стало действовать проще».

Следующий матч Лиги чемпионов «Локомотив» проведет против «Зальцбурга». Игра состоится 1 декабря в Москве.