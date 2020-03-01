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Идрисса Гей: «В «ПСЖ» много говорят о сплоченности, но нужно показать ее на поле»

10:07
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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей считает, что его команда хорошо подготовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В первой игре на выезде «ПСЖ» уступил со счетом 1:2.

— Команда остается собранной, — цитирует AFP Гея. — Стараемся как можно лучше подготовиться к ответному матчу. Но перед ним есть еще игры. Нам придется исправлять ошибки первой игры. Мы много говорим о сплоченной команде, но нужно показать это на поле.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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