Идрисса Гей: «В «ПСЖ» много говорят о сплоченности, но нужно показать ее на поле»
10:07
Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей считает, что его команда хорошо подготовится к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В первой игре на выезде «ПСЖ» уступил со счетом 1:2.
— Команда остается собранной, — цитирует AFP Гея. — Стараемся как можно лучше подготовиться к ответному матчу. Но перед ним есть еще игры. Нам придется исправлять ошибки первой игры. Мы много говорим о сплоченной команде, но нужно показать это на поле.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала