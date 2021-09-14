Ибрагимович пропустит матч «Милана» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
15:25
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не примет участия в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, итальянский клуб принял решение не рисковать здоровьем 39-летнего форварда, у которого есть проблемы с ахилловым сухожилием.
Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/champions-league/2021/09/14/ibrahimovic-infortunio-milan-news
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