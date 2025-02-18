Ибрагимович: «Фейеноорд» не был лучше «Милана». Мы сами себя уничтожили»

Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей «россонери» проиграли «Фейеноорду» (1:2) в стыковых матчах.

«Фейеноорд» не был лучше «Милана». Мы сами себя уничтожили. Мы расстроены, судья был строг с Тео Эрнандесом, не предупредив его [устно] перед красной карточкой. Тео не актер», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

В ответном матче в Милане «россонери» с 51-й минуты играли вдесятером после удаления Тео Эрнандеса, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.

«Фейеноорд» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Интером» или «Арсеналом».