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18 февраля 2025, 23:42

Ибрагимович: «Фейеноорд» не был лучше «Милана». Мы сами себя уничтожили»

Руслан Минаев

Советник руководства «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. По сумме двух матчей «россонери» проиграли «Фейеноорду» (1:2) в стыковых матчах.

«Фейеноорд» не был лучше «Милана». Мы сами себя уничтожили. Мы расстроены, судья был строг с Тео Эрнандесом, не предупредив его [устно] перед красной карточкой. Тео не актер», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.

В ответном матче в Милане «россонери» с 51-й минуты играли вдесятером после удаления Тео Эрнандеса, который получил вторую желтую карточку за симуляцию.

«Фейеноорд» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Интером» или «Арсеналом».

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Златан Ибрагимович
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Фейеноорд
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