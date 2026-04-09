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9 апреля, 00:07

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:0). 25-летний грузин отыграл 90 минут и забил один гол.

«Отличный второй тайм ознаменовался фантастическим голом. Хитрый вингер создал несколько моментов, а также сделал вклад в оборону команды», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ответный матч пройдет через неделю, 14 апреля, в Англии на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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