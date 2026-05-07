Кварацхелия: «Впереди лучший матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы ради «ПСЖ»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью с «Баварией» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня быстрый гол был очень важен для «ПСЖ». Я увидел, что Дембеле один, и мне просто нужно было отдать ему мяч. Он очень хорошо завершил атаку. Гордимся им и всей командой, потому что сегодня мы здорово боролись и проявили отличный командный дух.

Очень гордимся, что снова сделали это (вышли в финал Лиги чемпионов). Теперь нужно быть готовыми к финалу — впереди лучший матч в нашей жизни, и мы отдадим все силы этому клубу. Уважаем все команды, но для нас важно играть в свою игру. Не особо думаем о том, кто будет нашим соперником, просто готовимся к игре и выкладываемся на поле на все сто. Будет сложно, ведь это финал Лиги чемпионов, но нам просто нужно выйти и насладиться матчем», — цитирует официальный сайт УЕФА Кварацхелию.

«ПСЖ» выиграл первый матч со счетом 5:4, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Арсеналом». Финал пройдет 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.