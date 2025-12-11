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11 декабря 2025, 02:17

Кварацхелия: «Сафонов обе игры провел на высочайшем уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия после ничьей с «Атлетиком» (0:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов оценил игру российского вратаря парижан Матвея Сафонова.

«Во-первых, было тяжело растягивать оборону соперника. «Атлетик», конечно, хорошо располагался, у нас были ударные позиции, но мы их не использовали лучшим образом. Так что было тяжеловато играть против такой команды с плотной обороны. Думаю, что мы должны были лучше пользоваться возможностями. Реализация подвела, над ней нужно работать. Это основная причина ничьей сегодня.

Сафонов отлично сыграл. Он обе игры провел на высочайшем уровне, сделал крутые сейвы, был неплох на мяче, так что чувствуется уверенность, которая от него исходит. Он должен продолжать в том же духе», — сказал Хвича в эфире «Okko Спорт».

«ПСЖ» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице общего этапа. «Атлетик» располагается на 28-й строчке — 5 очков.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетик&raquo; (0:0) в&nbsp;Лиге чемпионов.Мистер «сухарь». Сафонов сыграл на ноль в обоих своих матчах в этом сезоне — второй в Лиге чемпионов против «Атлетика»
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