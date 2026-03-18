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18 марта, 06:42

Кварацхелия: «Забить три гола в ворота «Челси» — это фантастика»

Алина Савинова

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отреагировал на три гола в ворота «Челси» в двухматчевом противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26.

25-летний грузин оформил дубль в первой игре с лондонской командой (5:2) 11 марта и отметился забитым мячом во второй (3:0), которая прошла 17 марта.

«Забить три гола в ворота «Челси» — это фантастика. Мы должны продолжать в том же духе и усердно работать. Для нас важен каждый матч. Я стараюсь играть одинаково в каждой встрече», — цитирует футболиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Кварацхелия был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Галатасарай» — «Ливерпуль» (первый матч — 1:0).

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Хвича Кварацхелия
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ФК Челси
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