Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» ничью сине-бело-голубых в матче с «Лацио» (1:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Ничья, учитывая положение «Зенита», не очень хороший результат, — сказал Малафеев «СЭ». — Было две игры дома, всего одно очко, на выезде поражение, достаточно существенный отрыв от двух лидирующих команд. Думаю, что и «Брюгге» будет дальше бороться, сейчас ситуация очень осложнилась. Чисто математические шансы выйти из группы Лиги чемпионов еще есть, но это будет сделать очень непросто. С другой стороны, результаты бывают разные: необычные и крупные поражения, где лидеры выигрывают, а бывают и волевые победы, например, «Севилья» — «Краснодар» (3:2 — Прим. «СЭ») или «Истанбул Башакшехир» — «Манчестер Юнайтед» (2:1 — Прим. «СЭ»). Это футбол, здесь возможно все, но при правильных условиях и нужных кондициях, может, ещё все наладиться.

С точки зрения потенциала команды атакующие действия были не такими, как мы привыкли видеть ранее, еще 2 месяца назад. Это объяснимо отсутствием ряда ключевых игроков. Азмун, Малком, Дриусси — это атакующий потенциал «Зенита», поэтому действовать приходится с использованием ограниченных ресурсов. Простая стратегия перехода в длинные передачи в сторону Дзюбу, чтобы зацепиться за мяч и передвинуть владение на чужую половину поля, а там уже пытаться создать голевой момент. С выходом Мостового стало получаться что-то более быстрое, атакующее, удавалось создавать моменты за линией обороны соперника.

По поводу офсайда и отмененного гола: когда я был на стадионе, по первым секундам мне показалось, что там его не было. Потом, посмотрев момент, я понял, что офсайд был еще до паса Дзюбы на Мостового. Наверное, если бы Дзюба не потерял концентрацию и поднялся повыше за линию обороны, не было бы «вне игры» и мы бы выиграли, но это все теория. Думаю, соперник был немного сильнее в контроле мяча и в других общих параметрах. Понятно, что чем больше ты контролируешь мяч и владеешь преимуществом, тем больше шансов, что ты забьешь. Однако, мне кажется, явных голевых моментов в этой игре у «Зенита» было чуть больше.

— По ощущениям, мы видели очень мотивированный «Зенит».

— Да, я предполагал, что «Зениту» терять нечего, хуже уже не может быть. После двух поражений подряд в Лиге чемпионов надо было выходить и выигрывать. Действительно, была видна заряженность, нацеленность на победу в игре. После забитого мяча сопернику все-таки удалось немного поменять игру, «Зенит» стал действовать больше на результат. Я понимал, что в теории, если ситуация будет так продолжаться, то соперник рано или поздно забьет. Очень хотел, чтобы «Зенит» забил второй мяч, дабы убрать элемент случайности. Конечно, питерцам нужна была эта победа, и это было видно по началу игры, но «Лацио» есть «Лацио». Итальянцы очень планомерно, целенаправленно нагнетали, создавая плотность у ворот «Зенита», и, в конечном итоге, нашли свой голевой момент. (Анастасия Пастернак)