Хусаинов: "Неймар - сам симулянт, не ему критиковать судей. А Кимпембе выставлял руку осознанно"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что главный арбитр матча Дамир Скомина правильно поставил пенальти в ворота "ПСЖ" в концовке матча с "МЮ".

- На видеоповторе все очевидно, - говорит Хусаинов. - Кимпембе видел момент удара. И что он делает? Разворачивается спиной и руку выставляет в сторону. То есть - осознанное движение рукой. Специально выставил. Ведь как учат защитников с малых лет?

- Как?

- Если видишь момент удара, ручки прижимай к туловищу. А если выставляешь руку - значит, у тебя есть умысел.

- А если бы Кимпембе не видел момент удара?

- Тогда другое дело. Но он все видел!

- Считаете, Кимпембе успевал прижать руки в той ситуации?

- Конечно! Какие вопросы? Время ему позволяло. Видеозапись расставляет все точки над i.

- Вы бы сами решились поставить такой пенальти на 90-й минуте?

- Сложно сказать... Надо находиться на поле. Так что нужно отдать должное Скомине, он меня порадовал. Этот пенальти - более очевидный, чем тот, который поставили в ворота Буффона, когда он в прошлом году защищал ворота "Ювентуса" в матче с "Реалом".

-- Скомину уже многие называют железным человеком.

- По этому матчу - он, конечно, молодец. Не сломался! А ведь какой-то шлейф за ним тянулся. Я за ним давно наблюдаю. Не всегда он был, скажем так, безупречен.

- Вернемся к матчу "ПСЖ" - "МЮ". Выходит, ВАР нужен?

- Вчера ВАР действительно помог. Однако ведь ничего не мешало Скомине немного сдвинуться вправо и вынести вердикт самостоятельно. По факту ВАР пригодился. Но есть и обратные примеры, которые говорят, что все зависит от конкретного человека.

- Например?

- Вспомните недавний матч чемпионата Испании "Реал" - "Барселона" (0:1). Как отсудил Мальенко! Просто отпахал без ошибок. Ни разу к ВАР не обратился. Человек великолепно подготовился к игре, полтора часа не терял концентрации. Да, возможно, в одном эпизоде не решился наказать Серхио Рамоса. Но здесь уже нужно пойти на такой шаг на поле мадридцев. Непросто.

- Неймар после поражения от "МЮ" написал: "Это позор! Они опять поставили смотреть повтор четырех парней, которые ничего не знают о футболе. Так вообще не бывает! Куда он (Кимпембе)должен был деть руки? Идите вы..."

- Читал... А вы напомните Неймару, как он играл в памятном матче за "Барселону" против "ПСЖ" (6:1). Пусть судейский корпус поднимет ту видеозапись. Что Неймар творил? Немыслимо падал, кривлялся... Симулянт! Вот там были странные пенальти. А здесь что ему не нравится?

- Он считает, что Кимпембе не мог убрать руку.

- Ну-ну... Все с ним понятно. Не ему критиковать судей. Это все равно, что парень, получивший двойку, ищет оправдание. Заявляет, что все не соображают в судействе, а он один во всем разбирается. Очень странно и не последовательно.

-Был ли пенальти в компенсированное время матча "Порту" - "Рома"?

- Нет. Игрок португальской команды усилил падение. Вот здесь как раз ВАР не помог, а навредил. (Виталий Айрапетов)