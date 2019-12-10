Хуниор Фирпо: «С «Интером» будем играть только на победу»

Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что команда будет играть на победу. Каталонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.

— Мы готовимся к матчу, в котором будем играть только на победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Фирпо. — При этом ранее «Барселона» заработала право подходить к этой игре без всякого давления.

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