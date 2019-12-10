Хуниор Фирпо: «С «Интером» будем играть только на победу»
03:30
Защитник «Барселоны» Хуниор Фирпо перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Интера» отметил, что команда будет играть на победу. Каталонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф.
— Мы готовимся к матчу, в котором будем играть только на победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Фирпо. — При этом ранее «Барселона» заработала право подходить к этой игре без всякого давления.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027114/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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