Хуммельс ответил на вопрос о своем будущем в «Боруссии»

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» (0:2) ответил на вопрос о своем будущем в дортмундском клубе.

«Последний ли это мой матч за «Боруссию»? Я не знаю», — приводит слова Хуммельса ZDF.

Действующий контракт 35-летнего немца истекает 30 июня 2024 года. Однако его продление кажется маловероятным, так как у Хуммельса не самые лучшие отношения с тренером Эдином Терзичем.

В этом сезоне Хуммельс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.