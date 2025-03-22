Футбол
22 марта, 13:54

Альварес — о спорном пенальти в ворота «Реала»: «Я не почувствовал касания по мячу»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал ситуацию со своим пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реалом» (1:0, 2:4 пен.).

Пенальти не был засчитан из-за двойного касания Альвареса по мячу.

«Я посмотрел этот момент тысячу раз. Повсюду есть видео. Я не почувствовал касания по мячу. Если там и были два касания, то контакт был минимальным, его было очень трудно заметить. Но уже все...

Правила должны быть понятнее, ведь я не пытался воспользоваться преимуществом. Например, если во время удара с пенальти вратарь выходит из ворот, то 11-метровый удар назначается заново. Это делается не для того, чтобы получить какое-либо преимущество. Очень жаль, что так произошло», — приводит слова Альвареса ESPN.

Хулиан Альварес.УЕФА подтвердил: гол Альвареса отменили верно. Но это правило хотят пересмотреть

Ранее эксперт по видеомонтажу Алекс Солер рассказал, что УЕФА мог подделать видео с двойным касанием Альвареса.

Игра проходила 12 марта. «Атлетико» одержал победу в основное время (1:0), но уступил в серии пенальти (2:4) и вылетел из турнира.

