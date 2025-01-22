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Альварес: «Атлетико» долгое время пришлось играть в меньшинстве против «Байера», но как команда мы с этим справились»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал победу над «Байером» (2:1) в маче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Аргентинец оформил дубль в этой встрече.

«Я счастлив. Мы знали, что нас ждет трудный матч против непростого соперника. Задача осложнилась в первом тайме, ведь нам долгое время пришлось играть в меньшинстве, но как команда мы с этим справились. Знали, что у нас будут шансы. Мы смогли ими воспользоваться и заработали три очка», — цитирует пресс-служба УЕФА Альвареса.

За тур до конца общего этапа «Атлетико» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Байер» располагается на 6-й строчке — 13 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Байер
Хулиан Альварес
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