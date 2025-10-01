Футбол
1 октября, 03:53

Альварес: «Надо продолжать в том же духе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хулиан Альварес.
Фото Reuters

Нападающий «Атьетико» Хулиан Альварес прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Довольны своей серией. Она была нужна нам для эффективной игры. Мы создавали много моментов, но реализация подводила. Надо продолжать в том же духе», — цитирует официальный сайт УЕФА Альвареса.

«Атлетико» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» идет на 13-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Атлетико» встретится с «Арсеналом» (21 октября), «Айнтрахт» сыграет с «Ливерпулем» (22 октября).

Нападающий &laquo;Галатасарая&raquo; Виктор Осимхен празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;.«Ливерпуль» провалился в Стамбуле, драма Хайкина, голевые шоу «Атлетико», «Баварии» и «Марселя»
Источник: Официальный сайт УЕФА
