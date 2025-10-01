Альварес: «Надо продолжать в том же духе»

Нападающий «Атьетико» Хулиан Альварес прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (5:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Довольны своей серией. Она была нужна нам для эффективной игры. Мы создавали много моментов, но реализация подводила. Надо продолжать в том же духе», — цитирует официальный сайт УЕФА Альвареса.

«Атлетико» с тремя очками занимает 8-е место в турнирной таблице. «Айнтрахт» идет на 13-й строчке — 3 очка.

В 3-м туре «Атлетико» встретится с «Арсеналом» (21 октября), «Айнтрахт» сыграет с «Ливерпулем» (22 октября).