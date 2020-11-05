Хулен Лопетеги: «Выстарадали победу над «Краснодаром»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги после победы над «Краснодаром» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— У нас были проблемы, все, что могло случиться, произошло, — отметил Лопетеги. — Любые соперники в Лиге чемпионов очень сложны. Мы начали матч хорошо, создавали моменты, даже когда ВАР решил изменить пенальти, мы опять начали играть, пропустили мяч, получили удаление. Но команда проявила характер, и это единение помогло. Мы заслужили победу. Мы никогда не знаем, что может случиться. Нужно что-то преодолевать. Наша команда собралась, победила, у нас было много моментов. Мы выстарадали эту победу.

— Что говорили в перерыве?

— Что мы обязаны преодолеть трудности и делать то, что должны. Команда выполнила установки. Мы получили премию за нашу игру.

— Эн-Несири провел великолепный матч. Что думаете?

— У всех игроков будут такие возможности. Ребята хорошо подготовлены. Эн-Несири хорошо сыграл. Результат приходит, когда хорошо работаешь. (Екатерина Потапова)