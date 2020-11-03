Хулен Лопетеги: «Ракитич дает «Севилье» лучшее как игрок»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

— В матче с «Челси» мы могли даже выиграть, — отметил Лапетеги. — Завтрашний матч для нас важен, мы должны быть сконцентрированными.

— Сусо и Идрисси не сыграют. Еще кто-то не сможет?

— Посмотрим завтра. Я пока больше не могу ничего сказать.

— Вы не боитесь, что соперники вас хорошо изучили? Может, нужно играть в 2 нападающих или еще что-то.

— Ничего странного нет, все команды стараются использовать наши слабые стороны. Мы работаем. У нас были моменты, когда мы меняли игроков в зависимости от ситуации. Важно, как работает вся команда, небольшие детали влияют на результат. Просто нужно использовать голевые моменты.

— Вы можете что-то сказать о самоотдаче Ракитича?

— Иван старается дать лучшее как игрок. Чем дольше он здесь, тем лучше играет. Я доволен им. Он знает, чем заниматься дальше. Но я не хотел бы его выделять. Он, как и любой другой футболист, хочет приносить пользу команде. Вся команда ведет общую игру.

— Вы обеспокоены тем, что вам не хватает завершения? Моменты есть, но голов мало.

— Я доверяю футболистам. Мы должны настойчиво создавать голевые моменты и стараться обращать внимание на все наши недочеты. Если мы создали 6, нужно создавать 12 голевых моментов. (Екатерина Потапова)