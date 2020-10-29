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Хулен Лопетеги — о победе над «Ренном»: «Севилья» показала целостный футбол"

10:44
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

— Мы играли целостно, создавали много моментов и не давали шансов высококлассным игрокам «Ренна», — приводит пресс-служба УЕФА слова Лопетеги. — В конце концов мы смогли забить гол и едем домой счастливыми, набрав 3 очка.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Севилья» проведет на своем поле против «Краснодара». Матч состоится 4 ноября, начало — в 23.00 (мск).

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