Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Ренном» (1:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

— Мы играли целостно, создавали много моментов и не давали шансов высококлассным игрокам «Ренна», — приводит пресс-служба УЕФА слова Лопетеги. — В конце концов мы смогли забить гол и едем домой счастливыми, набрав 3 очка.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Севилья» проведет на своем поле против «Краснодара». Матч состоится 4 ноября, начало — в 23.00 (мск).