Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов отметил, что намерен навязать сопернику свою игру. Также он добавил, что команда приятно взволнована.

— Мы всегда стараемся брать инициативу в свои руки, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопетеги. — Всегда стараемся навязывать свою идею. Встречаются две команды, которые любят играть с мячом. Наша идея — навязать сопернику наш стиль. Мы приятно взволнованы, ждем матча на большой арене с очень серьезным соперником. Думаю, у них выдающаяся команда с тренером, который хорошо знает особенности клуба.