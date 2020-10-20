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Хулен Лопетеги: «Наша идея — навязать «Челси» наш стиль»

06:09
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги перед матчем с «Челси» в Лиге чемпионов отметил, что намерен навязать сопернику свою игру. Также он добавил, что команда приятно взволнована.

— Мы всегда стараемся брать инициативу в свои руки, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопетеги. — Всегда стараемся навязывать свою идею. Встречаются две команды, которые любят играть с мячом. Наша идея — навязать сопернику наш стиль. Мы приятно взволнованы, ждем матча на большой арене с очень серьезным соперником. Думаю, у них выдающаяся команда с тренером, который хорошо знает особенности клуба.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029382--chelsea-vs-sevilla/

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