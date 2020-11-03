«Краснодар» хорошо построен». Лопетеги - об уровне соперника "Севильи"

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара». Игра пройдет в среду в Испании.

— Что вы изменили по сравнению с предыдущими матчами? - вопрос Лопетеги.

— Футбол состоит из маленьких деталей. Мы работаем много, прекрасно знаем, что делать, наша команда узнаваема. Нам нужно улучшить статистику.

— Как думаете, повлияет то, что «Краснодар» терял очки в последних матчах?

— Мы видели, что «Краснодар» хорошо построен. Российскую премьер-лигу начал не самым лучшим образом, но коллектив очень сплоченный. Там игроки высокого уровня. Люди иногда не получают должного результата. А мы постараемся улучшить нашу реализацию. Лига чемпионов — турнир, где нужно приложить максимально сил, чтобы достичь результат. У нас были разные игры, условия. Бывал спад, детали, сыгравшие против нас. Команда играет одинаково — везде создает моменты, но де-то нас наказывали. Мы сделаем выводы и улучшим нашу игру.

— Может, сейчас физический спад у «Севильи»?

— Нет. Мы играем каждые 3 дня, а это сложно. Мы зашли в Лигу чемпионов, прекрасно понимаем физические затраты, но стараемся, чтобы даже травмированные присоединялись. Непривычно играть столько матчей, но мы понимаем все, должны показывать хорошую игру. Есть ли кризис? В прошлом году у нас была похожая ситуация. Каждый матч — это испытание, не всегда добиваемся результата, но надо идти дальше. Мы стараемся, но не все всегда получается. (Екатерина Потапова)