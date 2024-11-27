Худяков выйдет в старте «Штурма» на матч Лиги чемпионов с «Жироной»

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков попал в стартовый состав команды на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной».

Игра начнется в 20.45 по московскому времени. 20-летний футболист впервые в карьере сыграет в главном еврокубке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов.

Худяков перешел в «Штурм» из «Локомотива» летом этого года. Его контракт с австрийской командой рассчитан до июня 2028-го.