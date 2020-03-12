Хуан Бернат: «Шум и громкие приветствия болельщиков на подъезде к стадиону придали «ПСЖ» сил»

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат после победы над «Боруссией»? в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) признался, что поддержка болельщиков перед игрой придала команде сил. Встреча прошла без зрителей на стадионе из-за коронавируса.

— Мы хорошо начали матч, хорошо справились в концовке, и теперь мы в следующей стадии, — цитирует пресс-служба УЕФА Берната. — Это был особенный вечер. Шум и громкие приветствия болельщиков на подъезде к стадиону придали нам сил.