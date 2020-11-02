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«Хотя я молод, но тренирую уже 20 лет». Николич — о принципах работы

12:07
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о принципах своей работы.

«Хоть я относительно молод, тренирую уже 20 лет. Семь — с юношескими командами, а на профессиональном уровне работаю уже 13 лет. Мои тренерские установки с годами меняются. Иногда интересно и даже забавно оглянуться и вспомнить свое тренерское видение десяти- или 15-летней давности. Надо идти в ногу со временем. Но один из моих принципов в футболе — биться на поле, никому не уступать», — цитирует Николича официальный сайт УЕФА.

«Чтобы делать это, надо и тренироваться так же. Если коротко, то наши тренировки проходят очень интенсивно, хотя иногда мы можем и отступить от этого ритма. Так что моя философия заключается в том, чтобы на тренировках шла напряженная борьба. Почти как в матчах. Это главное, что касается интенсивности. Второе, если коротко: что бы мы ни делали, надо максимально приближать ситуацию к игровой. Именно так мы встраиваем упражнения в тренировки», — сказал Николич.

Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится во вторник, 3 ноября. Начало — в 20.55 (мск).

«СЭ» проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0262-10b9d064c7e0-1031c95aeca8-1000--николич-о-локомотиве-своих-принципах-и-мотивации/

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