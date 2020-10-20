«Хотим играть достойно и набирать очки». Николич — о задачах «Локо» в Лиге чемпионов
19:07
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился целями команды в розыгрыше Лиги чемпионов. Железнодорожники в первом туре сыграют с «Зальцбургом». Также им предстоят встречи с «Баварией» и «Атлетико».
— Мы рады вновь играть в Лиге чемпионов. Это очень сильная группа с «Баварией» и «Атлетико». «Зальцбург» — команда очень молодая, яркая, амбициозная, атакующая. Много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система вызывает уважение. Сила ее в том, что нет импровизации. У нас свои амбиции. Мы хотим достойно представить клуб и набирать очки. У нас есть качество. Мы будем показывать это в каждой игре. (Наталья Юрина)
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур