Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился целями команды в розыгрыше Лиги чемпионов. Железнодорожники в первом туре сыграют с «Зальцбургом». Также им предстоят встречи с «Баварией» и «Атлетико».

— Мы рады вновь играть в Лиге чемпионов. Это очень сильная группа с «Баварией» и «Атлетико». «Зальцбург» — команда очень молодая, яркая, амбициозная, атакующая. Много сильных игроков с атакующим потенциалом. Вся система вызывает уважение. Сила ее в том, что нет импровизации. У нас свои амбиции. Мы хотим достойно представить клуб и набирать очки. У нас есть качество. Мы будем показывать это в каждой игре. (Наталья Юрина)