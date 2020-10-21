Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал «СЭ» причины поражения «Зенита» от «Брюгге» (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

— «Брюгге», даже с учетом всех кадровых проблем, в каждой атаке создавал опасные моменты, — сказал Губерниев «СЭ». — И к этому прессингу «Зенит» оказался не готов. Хотелось бы, чтобы «Зенит» начал играть с первых минут, а не с середины второго тайма. Но здесь поражение несправедливо. Ничья была бы более справедливой. Мы видим, что Семаку сложно даётся изменение тактической схемы. Есть внутренняя сцена, есть внешняя. И на внешней качество футболистов выше. Здесь нужно больше аритмии, ну и опять же Дзюба подустал, во многом ключевой футболист. Это наш флагман, хотелось бы, чтобы он выглядел сильнее. (Константин Колмаков)