Хосеп Гвардьола: "В следующий раз Агуэро забьет пенальти"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о матче с "Тоттенхэмом" (0:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Мы создавали моменты, не только пенальти. Мы контролировали игру и не позволили сопернику много атаковать. Результат не самый лучший, но для того, чтобы пройти дальше, нам нужно уметь делать такие камбэки, - цитирует специалиста ВВС. - В футболе есть ключевые моменты. Мы сыграли хорошо, но это Лига чемпионов, это испытание для нас. Нереализованный пенальти Агуэро? В следующий раз он забьет. Теперь нам нужно готовиться к игре с "Кристал Пэлас". У нас уже нет времени думать о "Тоттенхэме".

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