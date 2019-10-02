Хосеп Гвардьола: «Травма де Брейне не является серьезной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что травма полузащитника Кевина де Брейне? не является серьезной. Игрок пропустил матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба.

— Травма де Брейне не является серьезной, — цитирует пресс-служба клуба Гвардьолу. — Сегодня он не мог играть. Посмотрим, что будет в воскресенье, но сейчас я не знаю, будет ли Кевин играть в эти выходные. После перерыва на игры сборных он точно будет в форме.

Напомним, бельгиец получил повреждение в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1). В нынешнем сезоне де Брейне отдал 9 голевых передач в 9 матчах.

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