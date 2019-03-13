Хосеп Гвардьола: "Сочувствую главному тренеру "Шальке" и ситуации, в которой он находится"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после победы над "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (7:0) выразил сочувствие наставнику немецкой команды Доменико Тедеско.

- Конечно, я сочувствую Доменико и ситуации, в которой он находится. Это всегда неприятно, - цитирует официальный сайт УЕФА Гвардьолу. - Во втором тайме мы были невероятно хороши, быстро играли, у нас была динамика, переходы, и в итоге мы забили семь мячей.

Я хочу похвалить Данилу, потому что он был невероятным. Мы ставим его на левый фланг защиты - он не жалуется, на правый - не жалуется, в опорную зону на последние минуты в финале Кубка лиги против "Челси" - не жалуется, теперь он играет центрального защитника - и не жалуется. Также не понравилась игра Сане после первого гола. До этого, в первые 20 минут, он не был достаточно агрессивным. Мне нравится, когда он бежит, играет агрессивно.