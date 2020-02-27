Хосеп Гвардьола: «Сити» пропустил гол, который не должен был пропускать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что борьба за выход в следующую стадию еще не окончена.

— Очень важно то, как мы играли. Мы попытались приехать сюда за победой. И мы добились своего, на этом стадионе! — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Но это только первая часть. Если есть команда, которая способна выйти из такой ситуации благодаря своему опыту и всему остальному, то именно этот клуб.

Конечно, это хороший результат. Мы не могли забить на выезде в двух предыдущих матчах плей-офф. Мне кажется, мы пропустили гол, который не должны были пропускать, ведь как раз показывали свою лучшую игру. А когда они играли лучше, то забили уже мы. Но в этом и заключается особенность данного турнира.

Мы создавали шансы весь матч, но Куртуа играл очень хорошо. У нас тоже был отличный сэйв, когда пробивал Бензема. Это был важнейший момент. Мы создавали такие возможности забить, которые редко увидишь от гостей на этом стадионе. Выиграть на «Сантьяго Бернабеу» — огромное удовольствие. Мы не привыкли к таким результатам, но это говорит о том, что мы можем приехать на любой стадион и победить.