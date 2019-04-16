Хосеп Гвардьола: "Принимаю свой провал в ЛЧ во время работы в "Баварии"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола признался, что принимает свой провал в Лиге чемпионов во время работы в "Баварии". Каталонский специалист возглавлял мюнхенцев с 2013 по 2016 год.

- Я не смог выиграть Лигу чемпионов с "Баварией", поэтому многие считают меня неудачником в этом турнире, - приводит слова Гвардьолы The Telegraph. - Многие думают, что я пришел в "Сити", чтобы выиграть Лигу чемпионов, но это не так. Я пришел, чтобы показывать тот футбол, который мне нравится.

В "Баварии" я выиграл все, кроме Лиги чемпионов. Это стало огромным провалом. Но я принимаю его. Неудача заставляет меня становиться лучше. В этом турнире есть и другие отличные команды. Для меня же самым важным соревнованием является чемпионат Англии.

Напомним, первый матч между "Сити" и "Тоттенхэмом" в 1/4 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов завершился минимальной победой "шпор" на своем поле (1:0). Ответная встреча пройдет в среду, 17 апреля.

Все о Лиге чемпионов - здесь