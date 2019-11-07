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Хосеп Гвардьола: «После перерыва играли плохо»

04:16
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ничьей с «Аталантой» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что во втором тайме команда играла хуже, чем в первом.

— Футбол — это эмоции. Если бы мы только забили второй гол в конце первого тайма... После перерыва играли плохо, куда хуже, чем в первом тайме, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Но такое порой случается. Однако нам противостояла самая результативная команда Италии. Да, пропустили, зато Уокер отбил удар Малиновского со штрафного.

В Лиге чемпионов нужно пользоваться своими шансами. Мы хорошо провели один тайм. А после перерыва пришлось несладко, но тому есть объяснения. Спросите у любой итальянской команды, каково играть против «Аталанты».

Аталанта — Манчестер Сити

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027076/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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