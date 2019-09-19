Хосеп Гвардьола: «Очень рад быть тренером этих игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после победы над «Шахтером» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (3:0) похвалил своих игроков.

— После «Норвича» я сказал, что людям не стоит сомневаться в способностях наших игроков, ведь они многого добились в различных турнирах за последние два сезона, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Мы проиграли всего один матч в премьер-лиге за последние восемь месяцев. Футболисты здорово сражаются в каждом матче, во всех турнирах на длинной дистанции, и я очень рад быть их тренером.

Фернандинью в обороне? Вариантов было немного. Мне кажется, это единственный центральный защитник, которого я мог поставить. Другие игроки тоже могут играть на этой позиции, но Фернандиньо очень умный и изобритательный игрок. А еще он отличный парень. Он здорово сыграл в своем первом матче в этом сезоне. Конечно, он очень опытен и обладает большим авторитетом — игроки прислушиваются к нему в раздевалке, так что он важен для нас.

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