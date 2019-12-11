Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (4:1).

— В первом тайме нам было немного сложно, — цитирует Гвардьолы BT Sport. — Но мы сыграли 75 минут в целом очень хорошо, так что добились хорошего результата. Мы прошли в плей-офф, но мы приехали сюда для престижа, чтобы научиться играть на этом турнире. Мы добились хорошего результата, и, надеюсь, это поможет нам в будущем.

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