Хосеп Гвардьола: «Мы должны были забивать «Олимпиакосу» больше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:0).

— В целом, «Манчестер Сити» отлично провел первый тайм, но, к сожалению, у нас были проблемы с завершением и последним пасом, — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гвардьолы. — Мы создавали моменты, и это хорошо, но забивать должны были больше.

Важно, что Габриэл Жезус наконец вернулся, здорово, что он смог забить гол. Он важен для нас. Он забил прекрасный гол, я счастлив за него. Ферран Торрес тоже отлично сыграл, на его счету великолепный мяч.