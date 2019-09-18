Хосеп Гвардьола: «Да я уже купил квартиру на Украине!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подчеркнул, что ему каждый раз интересно играть против «Шахтера». «Горожане» сыграют с «горняками» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

— Не надоело ли играть с «Шахтером»? Да, я уже купил квартиру здесь! — цитирует официальный сайт «Шахтера» Гвардьолу. — Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится.

Играть с «Шахтером» каждый раз интересно, и все матчи похожи друг на друга. Тяжело было противостоять команде Луческу. Помню, первая игра была очень сложной, и мы, по-моему, смогли победить на последней минуте. Помню отличных футболистов, которые выступали в «Шахтере»: Срна, Виллиан — просто супер! Когда пришел Фонсека, то команда тоже была замечательно организована, не было разрывов между линиями, хотя в прошлом сезоне нам удалось довольно легко победить. Конечно, Тайсон, Марлос и Степаненко — великолепные футболисты, которые контролируют мяч в центре поля и на подступах к нашей штрафной. Знаем, что в центре больше нет Ракицкого, но новый центральный защитник тоже здорово действует. Тот же Пятов только продолжает набираться опыта и становиться лучше. К тому же стиль игры «Шахтера» в короткий пас и быстрые контратаки, которые разгоняют Тайсон и Марлос, всегда непрост для любой команды. Поэтому моя задача — поддерживать правильный ритм, и, безусловно, для нас важно победить в первой встрече на выезде. Я помню, как мы уступили в предыдущем сезоне в первой встрече дома и после этого пришлось догонять, выигрывать все оставшиеся поединки. Это сложность Лиги чемпионов, когда в группе очень короткая дистанция — всего шесть матчей. Я хочу сказать, что «Шахтер» по стилю достаточно нестандартная для нас команда, она играет не так, как большинство коллективов АПЛ. Будет сложно и интересно. Скорее всего, будет достаточно близкий счет. Хочу также сказать, что я очень уважаю «Шахтер».

Что знаю о новом тренере «Шахтера» Луише Каштру? Лично мы не знакомы, но две-три игры «Шахтера» под его руководством я уже посмотрел. Если я хочу узнать тренера, то внимательно наблюдаю за матчами его команды. Это именно то, что я делаю в данном случае. И, конечно же, постараюсь его обыграть.