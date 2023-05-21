Гвардиола: «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы сравниться с великим командами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе клуба в Лиге чемпионов.

«Команда действительно хороша, но я согласен со СМИ и теми, кто говорит, что мы должны выиграть Лигу чемпионов, чтобы сравниться с великими командами. Великие команды побеждали в Европе, и не один раз. Мое мнение об уровне «Сити» не изменится после финала Лиги чемпионов, но, чтобы по-настоящему войти в историю, нужно победить. Почему мы не остановились после четырех выигранных титулов АПЛ? Лучшие клубы всегда голодны, они хотят больше и больше», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Манчестер Сити» встретится в финале Лиги чемпионов с «Интером».