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Сегодня, 14:19

Гвардиола: «Сити» должен выиграть ЛЧ, чтобы сравниться с великим командами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе клуба в Лиге чемпионов.

«Команда действительно хороша, но я согласен со СМИ и теми, кто говорит, что мы должны выиграть Лигу чемпионов, чтобы сравниться с великими командами. Великие команды побеждали в Европе, и не один раз. Мое мнение об уровне «Сити» не изменится после финала Лиги чемпионов, но, чтобы по-настоящему войти в историю, нужно победить. Почему мы не остановились после четырех выигранных титулов АПЛ? Лучшие клубы всегда голодны, они хотят больше и больше», — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Манчестер Сити» встретится в финале Лиги чемпионов с «Интером».

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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