Гвардиола — о матче с «Реалом» без замен: «Футболисты, которые находились на поле, были в порядке»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил решение не делать замены в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

Гвардиола не сделал ни одной замены по ходу встречи.

«Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке. Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было. Мы не хотели допустить контратак «Реала». Если бы игра взорвалась, то «Реал» в таких условиях действовал был лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Ответная игра состоится в Манчестере через неделю, 17 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.