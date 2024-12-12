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Гвардиола: «Манчестер Сити» — лучшая команда, и поражение от «Ювентуса» не убедит меня в обратном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Не думаю, что ошибки в защите во многом стали причиной поражения. Это не было причиной. Нам не хватало последнего паса. В этом и заключалась разница сегодня. Мы лучшие, я люблю свою команду, то, как мы играем, и этот результат не убедит меня в обратном.

Конечно, я задаю себе вопросы в хорошие и плохие моменты. Я был стабилен в хорошие моменты, я был стабилен в плохие моменты. Пытаюсь найти решение. «Ювентус» — отличная команда, и я желаю им всего наилучшего. Это плохое время для нас, мы боремся, но наш стиль игры спасет нас, он принесет нам победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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