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Гвардиола — после поражения от «Ювентуса»: «Сити» играл хорошо. Реально хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли хорошо. Реально, реально хорошо. Производительность налицо. Сегодня мы сыграли очень хорошо. Мы не теряли мячи, как это случалось в прошлых матчах, и мы старались, держали позиции», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы на своей странице в соцсети X.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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