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Гвардиола: «Мне нравится Арбелоа и его работа в «Реале»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Отдали все силы в этом матче. У нас невероятная команда, невероятная группа игроков. Тибо Куртуа — фантастический вратарь. В первом матче он тоже был на высоте.

Мне нравится Альваро Арбелоа и его работа. У него будет долгая тренерская карьера».», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолу.

Первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Аталанта» — «Бавария» (первый матч — 1:6).

Лига чемпионов. 1/8 финала.
17 марта, 23:00. Этихад (Манчестер)
Манчестер Сити
1:2
Реал
Форвард &laquo;Реала&raquo; Винисиус забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Проклятие Гвардиолы в Лиге чемпионов снова сработало. В матче с «Реалом» все решил один эпизод
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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