Гвардиола: «Мне нравится Арбелоа и его работа в «Реале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Отдали все силы в этом матче. У нас невероятная команда, невероятная группа игроков. Тибо Куртуа — фантастический вратарь. В первом матче он тоже был на высоте.

Мне нравится Альваро Арбелоа и его работа. У него будет долгая тренерская карьера».», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолу.

Первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Аталанта» — «Бавария» (первый матч — 1:6).